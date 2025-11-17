Ore 14 lite Bocellari-Bruzzone | Autorizzata da Stasi l' ha letta?
Nuovo capitolo televisivo sul caso Garlasco a Ore 14 Sera, con Milo Infante. Protagoniste l'avvocata Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi insieme ad Antonio De Rensis, e la criminologa Roberta Bruzzone. Il confronto si infiamma sul consumo di materiale pornografico ritrovato sul pc di Stasi, elemento che per Bruzzone è "cruciale" nella valutazione della personalità, alla luce della condanna definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi. Bocellari difende il suo assistito: "Ho sottovalutato l'impatto dell'opinione pubblica. Stasi è arrivato in aula già condannato. L'errore degli inquirenti? Si sono innamorati della tesi del fidanzato assassino, trascurando altre piste". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Una Splendida, Decisa, Precisa, Giada Bocellari che una volta per tutte, arriva a far ammettere alla #Bruzzone che ha sempre parlato a vanvera, le sue opinioni intellettualmente disoneste sono basate sul nulla cosmico. #ore14sera #Garlasco Vai su X
da una parte Adani vs Caressa, dall'altra Cassano vs Vieri, il calcio diventa una vera e propria lite e rissa continua a livello televisivo e non solo. L'ultima puntata ha visto in queste ore la risposta piccata è dir poco di Vieri al suo ex amico Cassano dopo qualch - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, scontro Bocellari-Bruzzone: "Questa l'ha letta?". Colpo di scena in tv - Lo scontro in tv tra l'avvocata Giada Bocellari e la criminologa Roberta Bruzzone si accende quando la legale di Alberto Stasi, insieme ad ... Lo riporta iltempo.it
Ore 14, caos in diretta. Milo Infante si infuria con l’ospite. VIDEO - Momenti di tensione nella puntata di ieri di Ore 14, il talk pomeridiano di Rai 2 condotto da Milo Infante. Come scrive affaritaliani.it
Ore 14 Sera, le rivelazioni inedite sul delitto di Garlasco: le anticipazioni di stasera (30 ottobre) - Il talk d’approfondimento e inchiesta Ore 14 Sera, condotto da Milo Infante, torna questa sera su Rai 2 per una puntata quasi interamente incentrata sul delitto di Garlasco. Scrive ilmessaggero.it