Ore 14 lite Bocellari-Bruzzone | Autorizzata da Stasi l' ha letta?

Liberoquotidiano.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo capitolo televisivo sul caso Garlasco a Ore 14 Sera, con Milo Infante. Protagoniste l'avvocata Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi insieme ad Antonio De Rensis, e la criminologa Roberta Bruzzone. Il confronto si infiamma sul consumo di materiale pornografico ritrovato sul pc di Stasi, elemento che per Bruzzone è "cruciale" nella valutazione della personalità, alla luce della condanna definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi. Bocellari difende il suo assistito: "Ho sottovalutato l'impatto dell'opinione pubblica. Stasi è arrivato in aula già condannato. L'errore degli inquirenti? Si sono innamorati della tesi del fidanzato assassino, trascurando altre piste". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

ore 14 lite bocellari bruzzone autorizzata da stasi l ha letta

© Liberoquotidiano.it - Ore 14, lite Bocellari-Bruzzone: "Autorizzata da Stasi, l'ha letta?"

News recenti che potrebbero piacerti

ore 14 lite bocellariGarlasco, scontro Bocellari-Bruzzone: "Questa l'ha letta?". Colpo di scena in tv - Lo scontro in tv tra l'avvocata Giada Bocellari e la criminologa Roberta Bruzzone si accende quando la legale di Alberto Stasi, insieme ad ... Lo riporta iltempo.it

Ore 14, caos in diretta. Milo Infante si infuria con l’ospite. VIDEO - Momenti di tensione nella puntata di ieri di Ore 14, il talk pomeridiano di Rai 2 condotto da Milo Infante. Come scrive affaritaliani.it

Ore 14 Sera, le rivelazioni inedite sul delitto di Garlasco: le anticipazioni di stasera (30 ottobre) - Il talk d’approfondimento e inchiesta Ore 14 Sera, condotto da Milo Infante, torna questa sera su Rai 2 per una puntata quasi interamente incentrata sul delitto di Garlasco. Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Ore 14 Lite Bocellari