Ore 14 lite Bocellari-Bruzzone | Autorizzata da Stasi l' ha letta?

Nuovo capitolo televisivo sul caso Garlasco a Ore 14 Sera, con Milo Infante. Protagoniste l'avvocata Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi insieme ad Antonio De Rensis, e la criminologa Roberta Bruzzone. Il confronto si infiamma sul consumo di materiale pornografico ritrovato sul pc di Stasi, elemento che per Bruzzone è "cruciale" nella valutazione della personalità, alla luce della condanna definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi. Bocellari difende il suo assistito: "Ho sottovalutato l'impatto dell'opinione pubblica. Stasi è arrivato in aula già condannato. L'errore degli inquirenti? Si sono innamorati della tesi del fidanzato assassino, trascurando altre piste". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

