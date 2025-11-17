Ordine Architetti Firenze | Progetti comunali serve un confronto con i soggetti pubblici e privati

Firenze, 17 novembre 2025 - “Negli ultimi anni, anche nei casi di un mercato, di una scuola e della risistemazione di via Palazzuolo, abbiamo assistito al medesimo schema: un soggetto privato compensa il lavoro del progettista, di cui non risulta chiaro il criterio di scelta e affidamento, e poi trasferisce gratuitamente il progetto al Comune. L’ Ordine degli Architetti di Firenze ha segnalato al Comune questa criticità, tramite un incontro con l’assessora all’urbanistica Caterina Biti che ha affermato che la procedura su via Palazzuolo era stata oggetto di apposita deliberazione di giunta cui, nonostante il successivo sollecito scritto da parte dello stesso Ordine, non è seguita ad oggi la dimostrazione di tale provvedimento, né tantomeno i suoi contenuti”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

