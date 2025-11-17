Ora legale permanente l’Italia avvia l’iter | oggi la discussione in Parlamento
Chiesta un’indagine conoscitiva sull’adozione permanente dell’orario estivo, sostenuto da una petizione popolare e da dati su risparmi energetici, salute e sicurezza. Il tema torna anche nell’agenda europea. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Un'indagine conoscitiva con l'intento di arrivare a una proposta di legge per rendere l'ora legale permanente, e 352mila firme depositate in tal senso dai cittadini. Domani, lunedì 17 novembre, alla Camera verrà illustrata la richiesta di indagine conoscitiva, con - facebook.com Vai su Facebook
L'ora legale potrebbe diventare permanente in Italia. È stata proposta un’indagine conoscitiva per avviare l’iter parlamentare che porterebbe all’abolizione dell’ora solare. Vai su X
Ora legale permanente, l’Italia avvia l’iter: oggi la discussione in Parlamento - Chiesta un’indagine conoscitiva sull’adozione permanente dell’orario estivo, sostenuto da una petizione popolare e da dati su risparmi energetici, salute e ... Lo riporta repubblica.it
Ora legale tutto l’anno, l’Italia avvia l’iter: raccolte 352mila firme per renderla permanente - Iniziativa di Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), Consumerismo No profit e il deputato Andrea Barabotti (Lega) ... Segnala ilsole24ore.com
Ora legale tutto l'anno, avviato l'iter per abolire quella soalre. Ecco quanto si risparmia in bolletta - Lunedì 17 novembre alle ore 14,30 presso la sala stampa della Camera dei deputati sarà illustrata ai giornalisti l’indagine conoscitiva promossa ... Lo riporta affaritaliani.it