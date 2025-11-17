Ora legale permanente l’Italia avvia l’iter | oggi la discussione in Parlamento

Repubblica.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiesta un’indagine conoscitiva sull’adozione permanente dell’orario estivo, sostenuto da una petizione popolare e da dati su risparmi energetici, salute e sicurezza. Il tema torna anche nell’agenda europea. 🔗 Leggi su Repubblica.it

