Firenze, 15 novembre 2025 - Approvato, con 182 voti favorevoli (0 contrari e 4 astenuti), il Bilancio di previsione 2026 dell’ Ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale Firenze Pistoia. L’assemblea si è aperta con la relazione del presidente David Nucci che ha annunciato un passaggio importante per l’Ordine ed è proseguita con gli interventi della segretaria Maddalena Troja e del tesoriere Michele Trinci. “Il 2025 è stato un anno impegnativo ma che ha dato soddisfazioni notevoli – ha detto -: con l’assemblea di aprile e poi con quella di dicembre avevamo annunciato la possibilità di vendere gli immobili di via Palestrina 6 e via Palestrina 11, dove si trova la nostra attuale sede fiorentina, divenuta ormai obsoleta, per acquistare uno spazio più confacente alle esigenze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Opi Firenze-Pistoia, approvato il bilancio di previsione 2026