Omoda 5 Shs-H super ibrida da 900 km di autonomia

Arriva in Italia il nuovo Suv compatto del marchio Omoda&Jaecoo che sfida la concorrenza con alta qualità, vita di bordo smart, consumi ridotti, e un prezzo molto competitivo . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Omoda 5 Shs-H, super ibrida da 900 km di autonomia

Altri contenuti sullo stesso argomento

Venus spa. . La nuova Omoda 9 Super Hybrid è finalmente arrivata in Venus! Sei pronto a scoprirla? Prenota ora il tuo appuntamento presso una delle nostre sedi a Milano o in provincia di Monza e Brianza a Cornate d'Adda. Richiedi maggiori informazion - facebook.com Vai su Facebook

Abbiamo messo alla prova l’Omoda 5 SHS-H: il SUV ibrido compatto che promette 900 km di autonomia e prestazioni sorprendenti nei percorsi quotidiani - Analisi di guida, consumi, dotazioni e comportamento su strada. Da quotidianomotori.com

Omoda 5 SHS-H: sportivo nel look, ma confortevole ed efficiente - Look accattivante, dotazioni complete e 224 Cv di efficienza garantita da un raffinato sistema full hybrid, portato al debutto proprio da Omoda 5 SHS- Lo riporta motori.ilmessaggero.it

Omoda 5, la prova de Il Fatto.it – Il suv full hybrid che convince – FOTO - Tecnologia evoluta, consumi contenuti e dotazioni ricche per un modello asiatico ormai allineato agli standard europei ... Come scrive ilfattoquotidiano.it