Omicidio nel Varesotto | a scatenare la violenza una lite per i gratta e vinci

Non ci sarebbero stati precedenti di violenza in famiglia. Non solo: non ci sarebbero stati dissidi né rancori precedenti di alcun genere al centro dell’omicidio avvenuto a Mesenzana, in provincia di Varese nella giornata del 15 novembre 2025. Nel pomeriggio di sabato però sarebbe scoppiato un violento litigio a causa dei gratta e vinci, il passatempo che, sembra, fosse coltivato da vittima e assalitore. La vittima si chiamava Mariella Chiari e aveva 81 anni. Sarebbe stata accoltellata dal marito Renato Bianchi, 78 anni, con un coltello da cucina con il quale l’uomo avrebbe vibrato diversi fendenti, lasciando poi l’arma sul petto della donna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

