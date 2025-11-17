Oltre 3 mila morti per incidenti in Italia come se sparisse un paese In strada serve responsabilità

Lunedì mattina, nell'area antistante la Polizia locale, è stata celebrata la Giornata mondiale delle vittime della strada. Sono intervenuti il comandante del Corpo, Claudio Festari; l'assessora Andrea Cintorino e il presidente dell'Asaps Giordano Biserni. Nel corso della giornata di lavori sono. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Oltre 3 mila morti per incidenti in Italia, come se sparisse un paese. In strada serve responsabilità

