Disney ha rilasciato il trailer e il poster del nuovo film live-action Oceania, in arrivo nelle sale cinematografiche il prossimo anno. A vestire i panni di Vaiana troviamo Catherine Laga?aia e e Dwayne Johnson che ritorna nel ruolo del semidio Maui. Il trailer offre un primo sguardo alla nuova versione live-action dell’avventura: il pubblico si immerge nella magnifica isola e nella vivace popolazione di Motunui, ritrova il semidio mutaforma Maui, l’intimidatoria ma adorabile tribù dei Kakamora e la navigatrice Vaiana, che canta il celebre verso “Chi è Vaiana”. Il cast di Oceania. Oltre a Laga?aia e Johnson, il cast di Oceania include John Tui, originario di Auckland, Nuova Zelanda, nel ruolo del serio padre di Vaiana, Capo Tui; Frankie Adams, samoana-neozelandese, che interpreta Sina, la madre giocosa e determinata di Vaiana; e Rena Owen, originaria di Bay of Islands, Nuova Zelanda, nel ruolo dell’amata Nonna Tala. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Oceania | trailer e poster del live-action