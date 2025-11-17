Oceania | ecco il teaser trailer ufficiale del nuovo film Disney in live action!

Comingsoon.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A 10 anni dal primo film d'animazione, uscirà al cinema nel mese di luglio 2026 la versione live action di Oceania, che vedrà la giovane Catherine Laga'aia nei panni di Vaiana, affiancata da Dwayne Johnson nel ruolo del semidio Maui. Del film è appena arrivato online il primo teaser trailer ufficiale. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

