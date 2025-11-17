Nuovo stadio Milan-Inter Marotta | Siamo il fanalino di coda | negli ultimi 15 anni…

Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, è tornato a parlare del futuro stadio in condivisione con il Milan: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Nuovo stadio Milan-Inter, Marotta: “Siamo il fanalino di coda: negli ultimi 15 anni…”

Il campionato chiama e il Nuovo Stadio Comunale di Latiano è pronto a riaccendersi. Oggi arriva il Football Club Capurso, avversario capace di mettere alla prova il carattere, la maturità e la continuità del nostro gruppo. I ragazzi scenderann - facebook.com Vai su Facebook

Scaroni sul nuovo stadio: "Troppe fake news. I posti premium ci permetteranno di mantenere prezzi accessibili per tifosi e famiglie" Vai su X

Gazzetta sul nuovo stadio di Milan e Inter: "La nuova casa delle milanesi sarà pronta a fine 2030" - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina sul nuovo stadio di Milan e Inter: "La nuova casa delle milanesi sarà pronta a fine 2030". Riporta milannews.it

Scaroni: "Basta fake news sui prezzi, Milan e Inter non vogliono uno stadio d'Elite. 4,5 miliardi per Milano, San Siro sarà il nuovo motore della città" - Per parlare del nuovo stadio il presidente rossonero Paolo Scaroni ha concesso una bella e lunga intervista al settimanale Moneta inserto de Il Giornale in cui ha presentato il progetto alzando anche ... Come scrive msn.com

San Siro, Milan e Inter oggi hanno firmato il rogito per lo stadio: le news live - Leggi su Sky Sport l'articolo San Siro, Milan e Inter oggi hanno firmato il rogito per lo stadio: le news live ... Lo riporta sport.sky.it