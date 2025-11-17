Nuova settimana per La Volta Buona tutti gli ospiti
Nuova settimana per “La Volta Buona”, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda su Rai 1 da lunedì 17 a venerdì 21 novembre alle 14.00.. Come di consueto, il talk si apre con lo spazio dedicato a “Ballando con le stelle”, appuntamento fisso del lunedì che vede protagonisti il giudice Guillermo Mariotto, la “giudice popolare” Rossella Erra, il ballerino Raimondo Todaro e altri volti del dance show del sabato sera. Per le interviste “one to one”, curate da Caterina Balivo, in studio questa settimana Mario Calabresi, giornalista e scrittore, impegnato con il progetto teatrale “Anni Settanta. 🔗 Leggi su 361magazine.com
