nuova settimana per la volta buona tutti gli ospiti

Nuova settimana per “La Volta Buona”, il daily show pomeridiano condotto da  Caterina Balivo, in onda su  Rai 1  da  lunedì 17 a venerdì 21 novembre  alle 14.00.. Come di consueto, il talk si apre con lo spazio dedicato a “Ballando con le stelle”, appuntamento fisso del lunedì che vede protagonisti il giudice  Guillermo Mariotto, la “giudice popolare”  Rossella Erra, il ballerino  Raimondo Todaro  e altri volti del dance show del sabato sera. Per le interviste “one to one”, curate da Caterina Balivo, in studio questa settimana  Mario Calabresi,  giornalista e scrittore, impegnato con il progetto teatrale “Anni Settanta. 🔗 Leggi su 361magazine.com

