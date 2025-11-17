Nuova proposta a Thiago Motta | risposta immediata | CMIT

Ancora sotto contratto con la Juventus, l’allenatore italo brasiliano ha detto no ad un’altra panchina Dopo aver rifiutato la panchina del Monaco a inizio ottobre, Thiago Motta nelle ultime settimane è stato accostato anche ad Atalanta, che ha puntato subito dritto su Palladino, Fiorentina e Napoli, che sta vivendo il suo peggior momento sotto Antonio Conte. JNuova proposta a Thiago Motta: risposta immediata CM.IT (ANSA FOTO) – calciomercato.it Ancora sotto contratto con la Juventus, secondo quanto appreso da Calciomercato.it, in questi giorni l’ex allenatore del Bologna è stato sondato anche da alcuni intermediari dello Spartak Mosca. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Nuova proposta a Thiago Motta: risposta immediata | CM.IT