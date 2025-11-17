Nuova legge per la polizia locale gli agenti in Regione | Più assunzioni scuola formazione e fondo cause

Poche risorse per assumere almeno il numero minimo previsto per una certa quota di abitanti, la necessità di una scuola di formazione per le nuove leve ma anche per gli aggiornamenti su regolamenti e leggi, e un fondo spese per la tutela giudiziaria: sono queste le principali criticità che i. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Nuova legge per la polizia locale, gli agenti in Regione: "Più assunzioni, scuola formazione e fondo cause"

In Prima commissione Riforma della legge su polizia locale - La Prima commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, presieduta da Francesco Filipponi, ha ascoltato in audizione i soggetti interessati al testo di riforma della legge regionale 1/2005 "Disci ... Segnala ansa.it

Riforma della Polizia locale: il Comune a fianco dei suoi agenti - A Cadoneghe importante presa di posizione del sindaco Marco Schiesaro: «È doveroso che il Parlamento riconosca finalmente il loro ruolo, equiparandolo per tutele e diritti alle altre forze di polizia» ... Si legge su padovaoggi.it

«Il Veneto merita Polizia Locale forte e tutelata», l'appello del sindacato ai candidati regionali - Inviato ai candidati alla Presidenza della Regione una richiesta d'attenzione sul ruolo essenziale della Polizia Locale e sulla necessità di una legge regionale organica che ne riconosca pienamente fu ... Si legge su padovaoggi.it