Nuoto paralimpico ben dieci medaglie per il Rari Nantes Romagna ai Campionati Italiani in vasca corta

Un weekend da ricordare per la Rnr Finp, protagonista assoluta ai Campionati Italiani di nuoto paralimpico in vasca corta, svoltisi il 15 e 16 novembre alla piscina di Fabriano. L'entusiasmo, la determinazione e lo spirito di gruppo hanno portato la squadra a un risultato straordinario: ben dieci.

