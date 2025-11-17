Now you see me 4 | tutte le novità e conferme sulla nuova saga

Il franchise de “Now You See Me” ha riscosso un enorme successo di pubblico e critica, consolidando la sua posizione tra le principali saghe legate al genere magico e dei colpi di scena. Dopo il terzo capitolo, intitolato “Now You See Me: Now You Don’t” e uscito nel 2025, l’attenzione si concentra sulle prossime tappe della serie. Questo articolo approfondisce lo stato di sviluppo di “Now You See Me 4”, analizzando dettagli riguardanti produzione, cast e trama, per offrire un quadro esaustivo delle aspettative e delle informazioni disponibili ad oggi. now you see me 4 è ufficialmente in sviluppo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

