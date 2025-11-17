I gusti di NOW sono arrivati a Torino!? Durante il weekend delle NITTO ATP Finals 2025, Piazza Vittorio Veneto si è trasformata in un'arena di esperienze con il pop-up store NOW a forma di distributore di caramelle gigante. Tre giorni di sport, spettacolo e divertimento dove oltre 2.500 visitatori hanno potuto assaggiare i contenuti della piattaforma attraverso gusti ispirati a tennis, motori e g. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - NOW a Torino conquista i fans con pop-up caramelle e Star Match durante le ATP Finals