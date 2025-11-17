Novità per il carcere di Secondigliano | arriva il nuovo direttore
È Gianfranco Marcello, già direttore delle case circondariali di Benevento e Ariano Irpino, il nuovo direttore del carcere di Napoli Secondigliano. Il dirigente, punto di riferimento per l'operatività e l'efficienza negli istituti penitenziari, ha sempre dedicato il suo impegno soprattutto nel. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
