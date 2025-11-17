Notte nel cuore anticipazioni del 18 novembre 2025

Le anticipazioni della prossima puntata di La notte nel cuore, in onda su Canale 5 martedì 18 novembre 2025, fanno intuire un episodio ricco di colpi di scena e momenti di forte tensione. La trama si concentra sullo sviluppo delle vicende della famiglia Sansalan, con eventi che smuovono gli equilibri di potere e rivelano nuovi segreti. Il confronto tra personaggi chiave si intensifica, aprendo la strada a rivelazioni che potranno cambiare le sorti di tutti i protagonisti. Di seguito, le anticipazioni più salienti e i dettagli che caratterizzeranno questa attesa puntata. la morte di samet e i suoi effetti sul clan. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

