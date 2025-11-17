Nordcorea | Seul invita Pyongyang a colloqui per evitare scontri al confine

Seul, 17 nov. (AdnkronosAfp) - L'esercito sudcoreano ha proposto colloqui con la Corea del Nord per evitare scontri al confine, citando le recenti incursioni delle truppe nordcoreane. "Per prevenire scontri accidentali e allentare le tensioni militari, il nostro esercito propone ufficialmente che le due parti tengano colloqui militari intercoreani per discutere la definizione di una linea di riferimento chiara per la Mdl", ha dichiarato Kim Hong-cheol, viceministro della Politica di difesa nazionale, in una conferenza stampa, riferendosi alla linea di demarcazione militare al confine. 🔗 Leggi su Iltempo.it

