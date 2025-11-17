Nordcorea | Seul invita Pyongyang a colloqui per evitare scontri al confine
Seul, 17 nov. (AdnkronosAfp) - L'esercito sudcoreano ha proposto colloqui con la Corea del Nord per evitare scontri al confine, citando le recenti incursioni delle truppe nordcoreane. "Per prevenire scontri accidentali e allentare le tensioni militari, il nostro esercito propone ufficialmente che le due parti tengano colloqui militari intercoreani per discutere la definizione di una linea di riferimento chiara per la Mdl", ha dichiarato Kim Hong-cheol, viceministro della Politica di difesa nazionale, in una conferenza stampa, riferendosi alla linea di demarcazione militare al confine. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Scopri altri approfondimenti
IL SOLE 24 ORE * MONDO: «GLI 007 DI SEUL: PRESTO INCONTRO AL VERTICE FRA USA E NORDCOREA» - facebook.com Vai su Facebook
Si riaccende la tensione Corea del Sud-Corea del Nord. Seul annuncia: Pyongyang ha lanciato un "non identificato" missile balistico verso il Mar del Giappone. Ad ottobre il regime di Kim Jong-un aveva già testato missili balistici a corto raggio Vai su X
Nordcorea: Seul invita Pyongyang a colloqui per evitare scontri al confine - L'esercito sudcoreano ha proposto colloqui con la Corea del Nord per evitare scontri al confine, citando le recenti incursioni delle truppe nordcoreane. Segnala iltempo.it
Nordcorea: Seul, 'Pyongyang ha fino a 2 t di uranio altamente arricchito' - La Corea del Nord potrebbe possedere fino a due tonnellate di uranio altamente arricchito. Secondo iltempo.it
Seul: “Pyongyang rafforza la sicurezza di Kim Jong-un, ci sono timori di un assassinio” - La Corea del Nord ha deciso di implementare la sicurezza del proprio leader, Kim Jong- tg24.sky.it scrive