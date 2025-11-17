Nordcorea | Seul invita Pyongyang a colloqui per evitare scontri al confine

Iltempo.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Seul, 17 nov. (AdnkronosAfp) - L'esercito sudcoreano ha proposto colloqui con la Corea del Nord per evitare scontri al confine, citando le recenti incursioni delle truppe nordcoreane. "Per prevenire scontri accidentali e allentare le tensioni militari, il nostro esercito propone ufficialmente che le due parti tengano colloqui militari intercoreani per discutere la definizione di una linea di riferimento chiara per la Mdl", ha dichiarato Kim Hong-cheol, viceministro della Politica di difesa nazionale, in una conferenza stampa, riferendosi alla linea di demarcazione militare al confine. 🔗 Leggi su Iltempo.it

nordcorea seul invita pyongyang a colloqui per evitare scontri al confine

© Iltempo.it - Nordcorea: Seul invita Pyongyang a colloqui per evitare scontri al confine

Scopri altri approfondimenti

Nordcorea: Seul invita Pyongyang a colloqui per evitare scontri al confine - L'esercito sudcoreano ha proposto colloqui con la Corea del Nord per evitare scontri al confine, citando le recenti incursioni delle truppe nordcoreane. Segnala iltempo.it

Nordcorea: Seul, 'Pyongyang ha fino a 2 t di uranio altamente arricchito' - La Corea del Nord potrebbe possedere fino a due tonnellate di uranio altamente arricchito. Secondo iltempo.it

Seul: “Pyongyang rafforza la sicurezza di Kim Jong-un, ci sono timori di un assassinio” - La Corea del Nord ha deciso di implementare la sicurezza del proprio leader, Kim Jong- tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Nordcorea Seul Invita Pyongyang