Non vedevo l’ora di dirvelo I calzini da neonato svelano la bella notizia | la vip aspetta il primo figlio

In una della cucine più famose dei social, tra pentole fumanti e taglieri pieni di idee, è arrivato l’annuncio che ha subito scaldato il cuore dei fan: diventerà mamma. La creatrice del progetto veg più seguito d’Italia ha scelto proprio il suo luogo simbolo, quello in cui ogni giorno prende vita il suo mondo fatto di ricette, colori e calma, per condividere la notizia più attesa e intima. E l’ha fatto con un video che ha immediatamente innescato un’ondata di entusiasmo, commenti affettuosi e una tenerezza collettiva che ha invaso il web. Nel filmato, girato insieme al marito gioca sul parallelismo che più la rappresenta: quello fra cucina e vita. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it