Non sopporta le campane va in chiesa e interrompe la messa con un tamburo
Interruzione improvvisa durante la celebrazione. La messa domenicale nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Giugliano in Campania è stata interrotta da un episodio insolito: un uomo di 67 anni, infastidito dal suono delle campane, ha fatto irruzione in chiesa portando con sé un tamburo, che ha iniziato a suonare davanti ai fedeli. L'azione, durata pochi minuti, ha lasciato tutti sorpresi e ha costretto il sacerdote a sospendere temporaneamente la celebrazione. Dopo la breve protesta, l'uomo è uscito spontaneamente, mentre alcuni presenti avevano già contattato i carabinieri.
