Non ridurre l’importo di 500 euro della Carta Docente | la petizione di Pacifico Anief

Orizzontescuola.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per dieci anni, la Carta del Docente ha rappresentato uno strumento concreto per sostenere la formazione continua degli insegnanti. Con i 500 euro annui previsti, docenti di ruolo – e, più recentemente, anche una parte dei precari – hanno potuto accedere a corsi di aggiornamento, acquistare materiali didattici, partecipare a eventi culturali e investire sul proprio sviluppo professionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

