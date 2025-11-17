Non è amore | 4 storie positive di donne che sono riuscite a rivolgersi a centri antiviolenza

In occasione Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza Contro le Donne al Teatro Dehon di Bologna martedì 25 novembre ore 21, in scena Cristina Caldani in "Non è amore", uno spettacolo scritto e diretto da Stefano Porri che porta sul palco quattro storie "positive" di donne che. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - "Non è amore": 4 storie positive di donne che sono riuscite a rivolgersi a centri antiviolenza

