Il durissimo scontro diplomatico in corso tra Cina e Giappone sta facendo volare nei sondaggi Takaichi Sanae. La popolarità della premier nipponica continua infatti a crescere negli stessi giorni in cui il suo governo è alle prese con nuova pressioni economiche interne e, soprattutto, con un aspro scontro internazionale con il Dragone. È infatti successo che il governo cinese ha convocato l'ambasciatore giapponese a Pechino, Kenji Kanasugi, e chiesto a Takaichi di ritrattare le sue recenti dichiarazioni sul potenziale coinvolgimento militare di Tokyo in caso di un'emergenza a Taiwan. Non solo: il governo cinese ha consigliato ai propri cittadini di astenersi dal recarsi in Giappone nel prossimo futuro, citando come giustificazione a tale raccomandazione attacchi contro i cinesi nel Paese e quelle che ha definito '' dichiarazioni errate '' di Takaichi in merito a Taipei. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Non andate in Giappone". Alta tensione Pechino-Tokyo. E Takaichi vola nei sondaggi