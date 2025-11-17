Nigeria fuori dai Mondiali accusa al Congo dopo la sconfitta | Facevano riti voodoo ad ogni rigore

17 nov 2025

La Nigeria fallisce la qualificazione al Mondiale 2026 e il CT Eric Chelle denuncia presunti riti voodoo compiuti da un membro dello staff congolese durante la serie di rigori che ha consegnato alla RD Congo il pass per gli spareggi intercontinentali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

