Niente sorveglianza speciale per il ras dei Belforte
La settima sezione della Corte di Cassazione, presieduta da Giuseppe Santalucia, si è pronunciata sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Napoli.Il tribunale di sorveglianza partenopeo ha dichiarato. 🔗 Leggi su Casertanews.it
A Siena arrestato un 20enne per violazione della sorveglianza speciale dopo episodi di microcriminalità in centro città.
SIENA, ARRESTATO 20ENNE PER VIOLAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SPECIALE
Sorveglianza speciale: configurabilità violazione degli obblighi - La questione: travisamento del fatto ed omissione di motivazione Il Tribunale di Palermo affermava la penale responsabilità di una persona, accusata di avere commesso il reato di cui all'art.
Salvatore Buzzi torna in carcere: la Sorveglianza nega i servizi sociali all'ex ras delle cooperative. Deve scontare quattro anni - Torna in carcere Salvatore Buzzi, l'ex "ras delle cooperative" romane condannato a 12 anni e dieci mesi per associazione a delinquere e corruzione nel processo nato dall'inchiesta "Mondo di mezzo".
Sottoposto a sorveglianza speciale commette un furto - Sottoposto alla sorveglianza speciale, aveva commesso un furto nella provincia di Napoli.