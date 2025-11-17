Niente Mondiali per Chukwueze | Nigeria fuori ai rigori contro la Repubblica Democratica del Congo

Dopo il Camerun, battuto 1-0 qualche giorno fa, la Repubblica Democratica del Congo fa fuori anche la Nigeria dai playoff della zona africana per le qualificazioni ai Mondiali 2026: niente kermesse per Samuele Chukwueze e le 'Super Eagles'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

niente mondiali per chukwueze nigeria fuori ai rigori contro la repubblica democratica del congo

Niente Mondiali per Chukwueze: Nigeria fuori ai rigori contro la Repubblica Democratica del Congo

