Quanto visibile scorrendo l’ entry list della United Cup 2026 di tennis, rilasciata qualche giorno fa, era stato anticipato ufficialmente dall’aggiornamento del ranking WTA diramato lo scorso lunedì 10 novembre: Nicole Fossa Huergo rappresenta, già dalla scorsa settimana, l’Argentina. Il cambio di nazionalità, dell’ormai ex rappresentante dell’Italia, era stato sottolineato dalle formazioni della prossima United Cup: Fossa Huergo difenderà i colori dell’Argentina nella competizione in programma ad inizio gennaio 2026 in Australia. La tennista è inserita in elenco con il ranking di doppio, dove occupa la posizione numero 110, mentre è molto più in basso in singolare, dove veleggia oltre la piazza numero 300 e da tempo era uscita dalla top ten d’Italia, dove in passato aveva anche fatto capolino. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nicole Fossa Huergo dà addio all’Italia e cambia nazionalità: “Mi sono sempre sentita argentina”

