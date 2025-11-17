Roma, 17 novembre 2025 – Una settimana tutta all’insegna del maltempo, che porterà l’ Italia in pieno inverno, con la neve che potrebbe cadere fino in pianura al Nord (anche se la previsioni ha ancora diversi elementi di incertezza, perciò meglio tenersi aggiornati). Il maltempo ha già colpito duramente diverse regioni, in particolare il Friuli Venezia Giulia, con danni e dispersi nel Goriziano. In breve Tutta la settimana caratterizzata dal maltempo, con i rischio di pesanti nubifragi. Andrà meglio al Centro Nord a metà settimana, ma farà freddo. Nel weekend neve a quote basse al Nord, forse quasi in Pianura, ma ci sono ancora diverse incognite. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Neve in pianura al Nord: le zone a rischio e le incognite delle previsioni. Cosa dicono gli esperti