Neve in pianura al Nord | le zone a rischio e le incognite delle previsioni Cosa dicono gli esperti

Quotidiano.net | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 17 novembre 2025 – Una settimana tutta all’insegna del maltempo, che porterà l’ Italia in pieno inverno, con la neve che potrebbe cadere fino in pianura al Nord (anche se la previsioni ha ancora diversi elementi di incertezza, perciò meglio tenersi aggiornati). Il maltempo ha già colpito duramente diverse regioni, in particolare il Friuli Venezia Giulia, con danni e dispersi nel Goriziano. In breve Tutta la settimana caratterizzata dal maltempo, con i rischio di pesanti nubifragi. Andrà meglio al Centro Nord a metà settimana, ma farà freddo. Nel weekend neve a quote basse al Nord, forse quasi in Pianura, ma ci sono ancora diverse incognite. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

neve in pianura al nord le zone a rischio e le incognite delle previsioni cosa dicono gli esperti

© Quotidiano.net - Neve in pianura al Nord: le zone a rischio e le incognite delle previsioni. Cosa dicono gli esperti

Leggi anche questi approfondimenti

neve pianura nord zoneNeve in pianura al Nord: le zone a rischio e le incognite delle previsioni. Cosa dicono gli esperti - Pausa asciutta al Nord, ma qui nel fine settimana potrebbero cadere i fiocchi a quote bassissime ... Lo riporta quotidiano.net

neve pianura nord zoneAggiornamento neve in Toscana: le zone con i possibili fiocchi. Pioggia e gelate in pianura - La colonnina di mercurio si abbassa per effetto dell’aria di matrice artica, con il vento che girerà nettamente nella giornata di martedì e ribalterà la situazione. Segnala lanazione.it

Neve: è in arrivo per la prima volta a quote basse, data e zone coinvolte - Già da Giovedì 20 ci aspettiamo l'ingresso di una perturbazione che porterà piogge battenti su molte regioni con nevicate sull'arco alpino oltre i 1000 metri di quota. Scrive ilmeteo.it

Cerca Video su questo argomento: Neve Pianura Nord Zone