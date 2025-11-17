Nettuno business da 800 mila euro sull’immigrazione clandestina | arrestato 50enne

Nettuno, 17 novembre 2025 – Aveva costruito un vero e proprio sistema illegale di falsi rapporti di lavoro per favorire l’ingresso di cittadini stranieri in Italia. Un cinquantenne romano, già iscritto all’albo dei ragionieri e successivamente radiato, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e falso ideologico in atto pubblico. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del Commissariato di P.S. Anzio Nettuno, coordinati dalla Procura della Repubblica di Velletri, l’uomo aveva messo in piedi un’attività illecita che gli avrebbe fruttato circa 800 mila euro. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

