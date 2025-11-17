Netanyahu e Katz | ‘mai uno Stato di Palestina’

"La nostra opposizione a uno Stato palestinese in qualsiasi territorio a ovest del Giordano esiste, è valida e non è cambiata di una virgola". Lo ha ribadito il primo ministro israeliano, Benyamin Netanyahu, in apertura della riunione di Governo. "Riguardo alla "presunta 'non smilitarizzazione' della parte di Gaza che è nelle mani di Hamas, non.

