Negozi vuoti il business dei compro auto e gli stipendi dei politici in Regione
Anche la scorsa settimana con Dossier RiminiToday abbiamo affrontato diverse tematiche relative alla nostra città. Vi riepiloghiamo gli approfondimenti pubblicati negli ultimi giorni sulla nostra testata.Da salotto buono della città. a salotto vuoto. Non solo il centro storico, ma anche il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Trieste rischia di perdere un terzo dei suoi negozi entro il 2035 ? Confcommercio lancia l’allarme: desertificazione commerciale, locali sfitti e centri storici sempre più vuoti ? Serve una rigenerazione urbana vera, subito! ? - facebook.com Vai su Facebook