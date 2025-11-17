NBA 2K26 Title Update 3.0 Svelato Il Patch Notes Dell’Aggiornamento Rilasciato Il 17 Novembre

Il Title Update 3.0 di NBA 2K26 è stato annunciato. La patch del sesto aggiornamento potrà essere scaricata a partire da lunedi 17 Novembre per le piattafomre di gioco PlayStation 5 e Xbox Series XS. Mentre per la piattaforma Steam ( PC ) bisognerà attendere venerdi 28 Novembre. L'aggiornamento in questione apporta correttivi al gameplay del simulatore dopo avere raccolto un numero considerevole di back grazie alla partite giocate dalla community.

