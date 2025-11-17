Nazionale l’Italia crolla con la Norvegia | spazio in campo per Ricci del Milan
Si è conclusa la pausa delle Nazionali. L'Italia di Gennaro Gattuso, ex calciatore e allenatore del Milan, ha perso 1-4. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Approfondisci con queste news
Con la consueta lucidità, mi dicono che Bocc**no abbia scritto quanto segue: “Meno male che c'è Sinner a rendere orgogliosi gli italiani. Perché quello che è accaduto alla nostra nazionale di calcio è sintomo di qualcosa di più ampio: la distruzione del patriotti - facebook.com Vai su Facebook
L'Italia ai playoff: quale nazionale vorresti affrontare in semifinale La Nazionale italiana di Gattuso affronterà una delle quattro avversarie presenti in quarta fascia: tre sono già certe, in attesa di Galles/Macedonia del Nord #Italia #DAZN Vai su X
Calcio, l'Italia crolla con la Norvegia a San Siro: sconfitta per 4-1. Gattuso si scusa con i tifosi - Il ct è fiducioso: "Speriamo di migliorare dove abbiamo faticato" ... Riporta rainews.it
Italia-Norvegia 1-4, le pagelle: Pio Esposito (6,5) primo gol a San Siro, Haaland (8) devastante, Di Lorenzo (4) che disastro - 1 a San Siro contro la Norvegia e viene condannata agli spareggi ancora una volta. Secondo msn.com
Italia-Norvegia 1-4: gli azzurri crollano sotto i colpi di Haaland - A San Siro gli scandinavi si dimostrano una squadra nettamente più forte, per la nostra Nazionale ci saranno i play- Lo riporta globalist.it