Nazionale arriva il piano d’emergenza in vista dei playoff | È di interesse comune

L’eco amaro della sconfitta subita a San Siro contro la Norvegia non si è ancora spento, e la Nazionale italiana si trova ufficialmente condannata a giocarsi l’accesso al prossimo Mondiale attraverso la difficile porta dei playoff di marzo. La delusione è palpabile, ma in questo momento di profonda crisi sportiva, le parole del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, offrono un raggio di luce e un invito alla responsabilità collettiva. Ospite di una trasmissione radiofonica, il ministro ha affrontato con la consueta franchezza il momento nero degli Azzurri e, cosa fondamentale, ha riacceso i riflettori su un’iniziativa che in passato ha diviso, ma che ora appare più che mai un nodo cruciale per il futuro della squadra: la possibilità di organizzare uno stage della Nazionale a febbraio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

