Nasce la ' Purpose Academy' promossa da Nativa Campus e dalla Scuola Superiore Sant' Anna

Pisatoday.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La crescente spinta verso modelli di business che integrano il profitto con il perseguimento del bene comune sta ridefinendo il panorama imprenditoriale italiano. In questo contesto emerge la necessità di formare figure manageriali capaci di guidare questa trasformazione, tramite la definizione e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

nasce la purpose academy promossa da nativa campus e dalla scuola superiore sant anna

© Pisatoday.it - Nasce la 'Purpose Academy' promossa da Nativa Campus e dalla Scuola Superiore Sant'Anna

Argomenti simili trattati di recente

Nasce la 'Purpose Academy' promossa da Nativa Campus e dalla Scuola Superiore Sant'Anna - La crescente spinta verso modelli di business che integrano il profitto con il perseguimento del bene comune sta ridefinendo il panorama imprenditoriale italiano. Da pisatoday.it

nasce purpose academy promossaNasce la 'Purpose Academy': il primo corso di Alta Formazione promosso da Nativa Campus e dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa - La crescente spinta verso modelli di business che integrano il profitto con il perseguimento del bene comune sta ridefinendo il panorama imprenditoriale ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nasce Purpose Academy Promossa