Nasce il fenomeno mediatico del vino | siamo all’effetto MasterChef?

Cibosia.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni una domanda ricorre sempre più spesso nel mondo del vino: un sommelier o un Master of Wine può trasformarsi in un personaggio mediatico, proprio come è accaduto agli chef?Alcuni esempi mostrano. L'articolo proviene da Cibosia. 🔗 Leggi su Cibosia.it

nasce il fenomeno mediatico del vino siamo all8217effetto masterchef

© Cibosia.it - Nasce il fenomeno mediatico del vino: siamo all’effetto MasterChef?

Approfondisci con queste news

Nasce Provimu, sono i produttori del Mugello associati - Diciassette aziende vitivinicole, 151 ettari di vigneti, 64 etichette in commercio per una media di 192mila bottiglie. Da ansa.it

In Monferrato nasce “Il Vino del Villaggio” - Un progetto che prende vita durante le due tappe annuali di Golosaria nel Monferrato e a Milano, ideato dall’enologo Donato Lanati, fondatore di Enosis, in collaborazione con Paolo Massobrio e lo ... Lo riporta tgcom24.mediaset.it

Nasce il museo delle macchine del vino a Chianciano Terme - Una collezione unica che racconta la storia e l'evoluzione delle macchine per produrre e conservare il vino. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Nasce Fenomeno Mediatico Vino