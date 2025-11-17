Napoli il 23enne Umberto Catanzaro muore dopo 2 mesi di agonia | colpito per errore in un agguato

Chi era Umberto Catanzaro, il giovane colpito per sbaglio nel raid del 15 settembre. È morto questa mattina all’ospedale Pellegrini di Napoli Umberto Catanzaro, 23 anni, il giovane gravemente ferito durante l’agguato avvenuto il 15 settembre ai Quartieri Spagnoli. Il ragazzo era ricoverato nel reparto di Rianimazione da quasi due mesi e non si è mai ripreso dalle profonde lesioni causate dai colpi d’arma da fuoco che lo raggiunsero mentre era a bordo di una Smart FourFour, poi ritrovata crivellata di proiettili in via San Mattia. Un bersaglio sbagliato. Catanzaro non era il reale obiettivo del commando. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

