Napoli il 23enne Umberto Catanzaro muore dopo 2 mesi di agonia | colpito per errore in un agguato
Chi era Umberto Catanzaro, il giovane colpito per sbaglio nel raid del 15 settembre. È morto questa mattina all’ospedale Pellegrini di Napoli Umberto Catanzaro, 23 anni, il giovane gravemente ferito durante l’agguato avvenuto il 15 settembre ai Quartieri Spagnoli. Il ragazzo era ricoverato nel reparto di Rianimazione da quasi due mesi e non si è mai ripreso dalle profonde lesioni causate dai colpi d’arma da fuoco che lo raggiunsero mentre era a bordo di una Smart FourFour, poi ritrovata crivellata di proiettili in via San Mattia. Un bersaglio sbagliato. Catanzaro non era il reale obiettivo del commando. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Argomenti simili trattati di recente
#Napoli, morto il 23enne vittima di un #agguato per vendicare un video hard | https://shorturl.at/EzvHy - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, morto calciatore 23enne: due mesi fa ferito per errore in un raid per vendicare un video hard Vai su X
Spari per vendicare la diffusione di un video hard: Umberto Catanzaro, colpito per sbaglio, muore dopo due mesi di agonia - Secondo gli inquirenti, il raid fu organizzato dal padre della ragazza, ma i sicari avrebbero sbagliato bersaglio colpendo con colpi d’arma da fuoco la persona sbagliata ... Si legge su today.it
Colpito in un agguato a Napoli, calciatore morto dopo due mesi di agonia: chi era Umberto Catanzaro - La vendetta per un video intimo si trasforma in tragedia a Napoli: morto dopo mesi di agonia il giovane calciatore Umberto Catanzaro. Segnala notizie.it
Umberto Catanzaro morto a Napoli, chi era il 23enne colpito per errore durante un raid per vendicare un video hot - È morto oggi a Napoli, all'interno dell'ospedale Pellegrini in cui era ricoverato da settimane, il 23enne vittima ... Come scrive msn.com