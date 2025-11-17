Napoli altro che Frattesi | l’idea per il centrocampo è chiara

Il Napoli guarda oltre le voci riguardanti Antonio Conte. Il tecnico leccese è rientrato a Castel Volturno nella giornata di oggi, ed è già a lavoro in vista della sfida di sabato contro l’Atalanta. L’allenatore avrà la squadra al completo solo giovedì, quindi avrà meno di due giorni per preparare la partita. Nel frattempo, Giovanni Manna lavora a un colpo per il centrocampo dopo il lungo stop subito da Zambo Anguissa, ma l’ex difensore del Napoli David Giubilato esclude i nomi usciti finora. Giubilato su Pellegrini e Frattesi: “Li escluderei”. In un’intervista rilasciata alla trasmissione radiofonica ‘Napoli Magazine Live’, su Radio Punto Zero, l’ex difensore del Napoli David Giubilato ha espresso il suo parere sul possibile centrocampista da acquistare durante il calciomercato di gennaio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

