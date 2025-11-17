Napoli altro che Frattesi | l’idea per il centrocampo è chiara
Il Napoli guarda oltre le voci riguardanti Antonio Conte. Il tecnico leccese è rientrato a Castel Volturno nella giornata di oggi, ed è già a lavoro in vista della sfida di sabato contro l’Atalanta. L’allenatore avrà la squadra al completo solo giovedì, quindi avrà meno di due giorni per preparare la partita. Nel frattempo, Giovanni Manna lavora a un colpo per il centrocampo dopo il lungo stop subito da Zambo Anguissa, ma l’ex difensore del Napoli David Giubilato esclude i nomi usciti finora. Giubilato su Pellegrini e Frattesi: “Li escluderei”. In un’intervista rilasciata alla trasmissione radiofonica ‘Napoli Magazine Live’, su Radio Punto Zero, l’ex difensore del Napoli David Giubilato ha espresso il suo parere sul possibile centrocampista da acquistare durante il calciomercato di gennaio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
News recenti che potrebbero piacerti
Clamoroso sgarbo di Spalletti: "Carte false Juve, a Gennaio 2026 compra il fenomeno del Napoli…altro… - facebook.com Vai su Facebook
#GdiF #Napoli donate calzature e altro materiale alla fondazione Onlus “A’ Voce d’e Creature” di Napoli. I beni erano stati precedentemente sequestrati dai Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego di Napoli nell’ambito delle attività di controllo economico del t Vai su X
Frattesi Napoli, Manna fa sul serio: presentata la prima offerta all’Inter per il centrocampista. Tutti i dettagli - Manna si è mosso concretamente per il centrocampista con una offerta importante Il tema Frattesi Napoli è diventato uno dei più discussi in vista ... calcionews24.com scrive
Calcio Napoli, idea Frattesi per gennaio: dopo l’infortunio di Anguissa si accelera - Il Calcio Napoli valuta seriamente Davide Frattesi dopo l’infortunio di Anguissa. Come scrive 2anews.it
Frattesi-Napoli, l’addio di Inzaghi ha fatto saltare uno scambio: il retroscena - Il futuro di Davide Frattesi all’Inter è sempre più incerto dopo il ridotto impiego sotto la guida di Cristian Chivu. Come scrive tuttonapoli.net