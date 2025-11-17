My hero academia ancora in corso la star rivela bisogno di un film finale

l'ultima stagione di my hero academia si avvicina al suo epilogo. Con meno di quattro settimane alla conclusione della fase finale di My Hero Academia, gli appassionati di anime e manga si preparano a salutare una delle serie più rappresentative del panorama giapponese. Dopo circa una decade di successi e crescita, il franchise sta per chiudere questa importante tappa, sollevando numerose domande sul suo possibile futuro. La richiesta di continuare a esplorare l'universo narrativo di My Hero Academia sembra comunque forte, e tra i vari sussurri spunta anche la speranza di ulteriori produzioni, come un film finale o spin-off.

