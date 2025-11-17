My hero academia ancora in corso la star rivela bisogno di un film finale

Jumptheshark.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

l’ultima stagione di my hero academia si avvicina al suo epilogo. Con meno di quattro settimane alla conclusione della fase finale di My Hero Academia, gli appassionati di anime e manga si preparano a salutare una delle serie più rappresentative del panorama giapponese. Dopo circa una decade di successi e crescita, il franchise sta per chiudere questa importante tappa, sollevando numerose domande sul suo possibile futuro. La richiesta di continuare a esplorare l’universo narrativo di My Hero Academia sembra comunque forte, e tra i vari sussurri spunta anche la speranza di ulteriori produzioni, come un film finale o spin-off. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

my hero academia ancora in corso la star rivela bisogno di un film finale

© Jumptheshark.it - My hero academia ancora in corso la star rivela bisogno di un film finale

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

my hero academia corsoCon All’s Justice, My Hero Academia vuole diventare il nuovo Budokai Tenkaichi - My Hero Academia: All’s Justice è il nuovo picchiaduro basato sull’opera di Kohei Horikoshi, che lancia la sfida a Dragon Ball Z e Naruto. Come scrive techprincess.it

My Hero Academia: Shinso e l'ingresso nel corso per eroi - Il nuovo arco di My Hero Academia è completamente strutturato su uno scontro di allenamento tra le classi A e B, le due sezioni che alla U. Si legge su anime.everyeye.it

my hero academia corsoMy Hero Ultra Rumble: annunciata data per la stagione 14 - Bandai Namco per My Hero Ultra Rumble, gioco ispirato a My Hero Academia, annuncia la stagione 14 sarà disponibile dal 19 novembre 2025. Da vgmag.it

Cerca Video su questo argomento: My Hero Academia Corso