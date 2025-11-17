Musica e freschezza | Acqua Vera in viaggio col Jova Summer Party 2026
Per l’estate 2026 la freschezza di Acqua Vera si intreccia con la musica del Jova Summer Party. L’acqua italiana affianca il tour pensato da Lorenzo Jovanotti, portando nel cuore degli eventi una presenza discreta ma essenziale, tra entusiasmo, connessioni autentiche e voglia di incontro. Un’estate italiana tra musica e freschezza Il Jova Summer Party 2026 . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Approfondisci con queste news
Serata di Musica al Castello di Ivano – Festival Internazionale della Valsugana e della Vigolana Dopo il grande successo de Il Flauto Magico di Mozart, questa sera l’affascinante Castello di Ivano si trasforma di nuovo in palcoscenico d’eccezione per il Festi - facebook.com Vai su Facebook
Musica vera tra Baraccano e Camera Jazz - La rassegna Out of the Blue diretta da Marcello Contu, dedicata al mondo fluido dell’acqua, propone questa sera alle 21,30... ilrestodelcarlino.it scrive