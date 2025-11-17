Musica e freschezza | Acqua Vera in viaggio col Jova Summer Party 2026

Sbircialanotizia.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per l’estate 2026 la freschezza di Acqua Vera si intreccia con la musica del Jova Summer Party. L’acqua italiana affianca il tour pensato da Lorenzo Jovanotti, portando nel cuore degli eventi una presenza discreta ma essenziale, tra entusiasmo, connessioni autentiche e voglia di incontro. Un’estate italiana tra musica e freschezza Il Jova Summer Party 2026 . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

musica e freschezza acqua vera in viaggio col jova summer party 2026

© Sbircialanotizia.it - Musica e freschezza: Acqua Vera in viaggio col Jova Summer Party 2026

Approfondisci con queste news

Musica vera tra Baraccano e Camera Jazz - La rassegna Out of the Blue diretta da Marcello Contu, dedicata al mondo fluido dell’acqua, propone questa sera alle 21,30... ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Musica Freschezza Acqua Vera