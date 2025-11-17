Musei gratis per le donne | Casa di Dante mostra del Beato Angelico Istituto degl’Innocenti Zeffirelli Il calendario

FIRENZE – Una serie di Musei gratis per il pubblico femminile toscano, dal 18 al 24 novembre 2025. E' una delle iniziative nell'ambito della kermesse La Toscana delle donne. Le toscane potranno iscriversi sulla piattaforma dedicata (visiteguidate2025.eventbrite.it) e partecipare gratuitamente ai tour culturali in programma. Si comincia con quattro appuntamenti al Museo Zeffirelli a Firenze, domani, il 20 .

