Inter News 24 Muharemovic Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Sassuolo nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato. La Juventus è pronta a lanciare una sfida all’ Inter nel calciomercato per i giovani difensori centrali in Serie A secondo Calciomercato.com. I bianconeri hanno messo gli occhi su un profilo già seguito dai nerazzurri: Tarik Muharemovic. Il difensore bosniaco classe 2003, recentemente protagonista del suo prolungamento contrattuale con il Sassuolo fino al 2031, è al centro delle attenzioni di diversi top club italiani. Il Sassuolo ha riscattato Muharemovic dalla Juventus la scorsa estate, investendo 3 milioni di euro per il suo cartellino. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Muharemovic Inter, è sfida alla Juve per il bosniaco: il fattore che può favorire i bianconeri