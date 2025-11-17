Mostra Uno bianca Memorie da una città ferita
Inaugura il 19 novembre alle ore 17 e resta visitabile fino alla fine del mese la mostra Uno Bianca. Memorie da una città ferita. L'esposizione consiste in una mappa organica di “fatti” raccontati dalla società civile quale viva testimonianza dell’epoca. Articoli, fotografie, giornali e. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
