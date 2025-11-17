Morte Ramy l’amico alla guida ricorre contro la condanna
Fares Bouzidi, il giovane che guidava lo scooter durante l’incidente in cui il 24 novembre 2024 morì Ramy Elgaml, ha fatto fa appello contro la condanna a due anni e otto mesi inflitta per resistenza a pubblico ufficiale. Bouzidi, senza patente, non si fermò all’alt e a quel punto iniziò un inseguimento di 20 minuti a velocità sostenuta per le strade di Milano, conclusosi in modo tragico all’incrocio tra via Quaranta e via Ripamonti. La tesi della difesa: «Disprezzo e soprusi». La difesa di Bouzidi ha chiesto alla Corte d’Appello che i giudici riconoscano la non punibilità del 22enne. Nell’atto depositato dai legali Debora Piazza e Marco Romagnoli si legge che le espressioni usate dai carabinieri durante l’inseguimento – documentate dalle body cam – rivelerebbero «un atteggiamento di disprezzo e sopruso incompatibile con il corretto esercizio della funzione pubblica» e una condotta «improntata a prepotenza e tracotanza, palesemente sproporzionata rispetto alle finalità perseguite». 🔗 Leggi su Lettera43.it
Altre letture consigliate
Morte Ramy, l’amico Fares ricorre contro condanna per la fuga in moto: “Soprusi dai carabinieri” milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X
Morte di Ramy Elgaml, negata la terza perizia sull’incidente mortale - Milano, 14 ottobre 2025 – È stata respinta la richiesta della Procura di Milano di una perizia in incidente probatorio sul caso della morte il 24 novembre 2024 di Ramy Elgaml, 19enne che era in sella ... Scrive ilgiorno.it
Morte di Ramy Elgaml, il giudice: inseguimento doveroso da parte dei carabinieri - Milano, 13 settembre 2025 – Un inseguimento “legale e doveroso”, ritenuto espressione “dell’adempimento di un dovere istituzionale” di fronte a chi con una guida sempre più estrema ha messo in ... Riporta ilgiorno.it
Morte Ramy Elgaml, i pm chiedono una «perizia cinematica» sulla dinamica: i tecnici hanno ottenuto «conclusioni divergenti» - Super perizia di perizie: sulla morte di Ramy Elgaml, il giovane rimasto ucciso nell’incidente stradale della moto guidata dal suo amico Fares Bouzidi mentre il 24 novembre 2024 erano inseguiti da ... Si legge su milano.corriere.it