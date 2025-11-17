Morte le gemelle Kessler l’addio insieme nella casa in Baviera Bild | È suicidio assistito

Si sono dette addio, un ultima volta. Sempre insieme. Sono morte a 89 anni le famose gemelle Kessler, Alice ed Ellen. Le due sorelle, unite per tutta la loro lunga carriera artistica, sono scomparse insieme a Grunwald in Baviera, dove vivevano l’una accanto all’altra, in due appartamenti confinanti, separati solo da una parete scorrevole. Nella loro casa è intervenuta la polizia, che per il momento non ha fornito ulteriori dettagli. È in corso un’indagine per accertare le cause del decesso delle due donne, ma per la Bild potrebbe esserci dietro il decesso un suicidio assistito. Il suicidio assistito, ricorda il quotidiano tedesco, è una pratica che a determinate condizioni è ammessa secondo la legge tedesca. 🔗 Leggi su Open.online

