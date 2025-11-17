Morte insieme a 89 anni le gemelle Kessler La Bild | Suicidio assistito | Un sogno proibito nell' Italia degli anni Sessanta

Alice e Ellen Kessler avevano 89 anni: avevano chiesto di essere sepolte nella stessa urna. Secondo il quotidiano tedesco «Bild», la polizia di Monaco avrebbe avviato un'indagine per fare luce sulle cause della loro morte . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Morte insieme a 89 anni le gemelle Kessler. La Bild: «Suicidio assistito» | Un sogno «proibito» nell'Italia degli anni Sessanta

