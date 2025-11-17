Morte delle gemelle Kessler | media locali parlano di suicido assistito

ABBONATI A DAYITALIANEWS La fine di una vita vissuta insieme. Le celeberrime gemelle Alice ed Ellen Kessler sono morte nella loro abitazione di Gruenwald, vicino Monaco di Baviera. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, le due artiste avrebbero scelto il suicidio assistito, pratica consentita dalla legge tedesca in presenza di specifiche condizioni. Le sorelle, entrambe 89enni, sono state trovate senza vita in due appartamenti adiacenti, uniti soltanto da una parete scorrevole. La polizia, avvisata quando le due erano già decedute, ha potuto solo confermare la morte ed escludere qualsiasi intervento di terzi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Morte delle gemelle Kessler: media locali parlano di suicido assistito

