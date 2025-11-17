Morte delle gemelle Kessler | la rivelazione di Mara Venier a La vita in diretta lascia senza parole

Personaggi tv. “Ecco a chi andrà la nostra eredità”. Kessler, la rivelazione spiazza – La Rai ha deciso di cambiare la propria programmazione. Del resto, la notizia della morte delle “gambe della tv” ha scosso profondamente l’azienda dove Ellen e Alice Kessler sono cresciute e diventate famose. A “La Vita in diretta” Mara Venier ha fatto una rivelazione importante in merito alle due sorelle. . Le gemelle Kessler hanno attraversato la storia dello spettacolo come un fenomeno irripetibile. Nate artisticamente nel balletto dell’Opera di Lipsia, esplodono nel panorama europeo quando, appena sedicenni, fuggono dalla Germania Est per debuttare nei teatri della Germania Ovest. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Morte delle gemelle Kessler: la rivelazione di Mara Venier a “La vita in diretta” lascia senza parole

Scopri altri approfondimenti

ULTIM'ORA - Morte le gemelle Kessler a 89 anni - facebook.com Vai su Facebook

Le gemelle Ellen e Alice Kessler sono morte. Lo riferisce il quotidiano tedesco Bild annunciando il decesso di entrambe le ballerine e cantanti 89enni. Le due artiste, protagoniste per decenni sugli schermi della tv italiana, erano nate a Nerchau, in Sassonia, il Vai su X

Gemelle Kessler insieme anche dopo la morte: la rivelazione fa scalpore - Ellen e Alice, 87 anni, hanno espresso nei rispettivi testamenti la volontà che le loro ceneri vengano conservate insieme. Riporta corrieredellosport.it

Sono morte (insieme) le gemelle Kessler e la loro scomparsa congiunta è già un mistero - pa, avevano da sempre espresso il desiderio di essere tumulate assieme ... Riporta wired.it

Gemelle Kessler, svelata la causa della morte: "Non volevano più vivere" - Le due dive tedesche avrebbero scelto di andarsene volontariamente, ricorrendo a una pratica che in Germania è permessa dalla legge (ma solo in alcune circostanze). Lo riporta libero.it