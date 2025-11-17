Morte delle gemelle Kessler | la rivelazione di Mara Venier a La vita in diretta lascia senza parole

Personaggi tv. “Ecco a chi andrà la nostra eredità”. Kessler, la rivelazione spiazza – La Rai ha deciso di cambiare la propria programmazione. Del resto, la notizia della morte delle “gambe della tv” ha scosso profondamente l’azienda dove Ellen e Alice Kessler sono cresciute e diventate famose. A “La Vita in direttaMara Venier ha fatto una rivelazione importante in merito alle due sorelle. . Le  gemelle Kessler  hanno attraversato la storia dello spettacolo come un fenomeno irripetibile. Nate artisticamente nel balletto dell’Opera di Lipsia, esplodono nel panorama europeo quando, appena sedicenni, fuggono dalla Germania Est per debuttare nei teatri della Germania Ovest. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Morte delle gemelle Kessler: la rivelazione di Mara Venier a “La vita in diretta” lascia senza parole

