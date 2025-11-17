Montecatini e il caso delle pizze pace fatta | chiamata tra il sindaco e l’ambasciatore di Taiwan

Montecatini Terme, 18 novembre 2025 – Poteva finire male, ma la prima stretta di mano è arrivata. La bagarre mediatica scatenata dal video pubblicato da Patrizio Pazzini, fratello del più noto Giampaolo, calciatore in A con Fiorentina, Inter e Milan, avrebbe potuto creare problemi non da poco per Montecatini sul mercato asiatico. Nel filmato diffuso attraverso i social network, il titolare della pizzeria al taglio di viale IV Novembre, seccato da alcuni turisti provenienti da Taipei che avevano preso cinque pizze in sedici, ha preso in giro in modo pesante i clienti ritenuti troppo parsimoniosi, confondendoli pure con i cinesi.

